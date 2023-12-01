Мир 01 декабря 2023, 20:24 Симку «Киевстара» нашли в российском беспилотнике на Украине Спикер ВВС Украины Игнат: в дроне ВС РФ нашли сим-карту оператора «Киевстар» РИА «Новости»

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На Украине в российском беспилотнике обнаружили сим-карту украинского мобильного оператора «Киевстар». О находке сообщил спикер Военно-воздушных сил страны Юрий Игнат в эфире телемарафона на YouTube-канале.

Украинские специалисты приступили к изучению найденной сим-карты, им предстоит выяснить, как она оказалась в российском БПЛА и зачем она там установлена, сообщил Игнат.

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«Можно ли осуществлять манипуляции с определенными дронами? Профильные специалисты с этим разбираются. Я думаю, что они сделают определенные выводы», — заявил спикер ВВС.

Игнат признал, что Вооруженные силы России совершенствуют свое вооружение. Дроны россияне стали красить в черный цвет для лучшей маскировки, отметил спикер.

Российские военные уничтожили центр подготовки и применения украинских беспилотников в Запорожской области. При атаке российская армия задействовала авиацию, БПЛА, артиллерию и ракетные войска.