Силы спецопераций ВСУ заметили под Донецким аэропортом

Силы специальных операций (ССО) Украины прибыли в район Песок в Донецкой области. Об этом сообщил военкор Семен Пегов со ссылкой на анонимные источники.

«Бойцы сил специальных операций Украины были замечены в районе Песок. Этот участок фронта находится в непосредственной близости к столице ДНР — рядом с Донецким аэропортом», — написал он у себя в Telegram-канале.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев не планирует возвращать Донбасс военным путем. Украинская сторона, по словам Данилова, не может позволить себе завоевывать Донецк и Луганск силой, поскольку чувствует ответственность за оставленное там гражданское население. При этом он выразил уверенность, что через какое-то время в состав Украины вернутся не только Донецк и Луганск, но и Крым.

В свою очередь, главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный рассказал, что украинские военные придерживаются режима прекращения огня. Он заверил, что они не проводили обстрел Донецка.