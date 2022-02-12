Силы спецопераций ВСУ заметили под Донецким аэропортом
Военкор Пегов сообщил о прибытии украинских сил спецопераций на передовую в Донбассе
Силы специальных операций (ССО) Украины прибыли в район Песок в Донецкой области. Об этом сообщил военкор Семен Пегов со ссылкой на анонимные источники.
«Бойцы сил специальных операций Украины были замечены в районе Песок. Этот участок фронта находится в непосредственной близости к столице ДНР — рядом с Донецким аэропортом», — написал он у себя в Telegram-канале.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев не планирует возвращать Донбасс военным путем. Украинская сторона, по словам Данилова, не может позволить себе завоевывать Донецк и Луганск силой, поскольку чувствует ответственность за оставленное там гражданское население. При этом он выразил уверенность, что через какое-то время в состав Украины вернутся не только Донецк и Луганск, но и Крым.
В свою очередь, главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный рассказал, что украинские военные придерживаются режима прекращения огня. Он заверил, что они не проводили обстрел Донецка.