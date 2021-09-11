Отряды Фронта национального сопротивления (ФНС), противостоящие «Талибану»* в афганской северной провинции Панджшер сумели отбить у исламистов три района — Дара, Абшар и Парьян. В результате ожесточенных боев были убиты десятки талибов.

Об этом сообщило местное издание The Afghanistan Times со ссылкой на источники. Несогласные с властью радикалов оппозиционеры организовали в Панджшере сопротивление. Возглавил его Ахмад Масуд. Его поддержал бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он объявил себя исполняющим обязанности президента республики.

В начале недели представитель талибов* Забихулла Муджахид объявил, что Панджшер полностью перешел под контроль боевиков движения. 10 сентября стало известно, что они захватили и убили Рохуллу Салеха, брата бывшего вице-президента страны. Талибы* также похвастались захватом огромного склада боеприпасов. В нем были винтовки, пулеметы СПГ-9, артиллерийские и минометные снаряды.

Представитель движения «Талибан»* Сайед Зекрулла Хашими подтвердил, что женщины не получат ни одного места в новом кабинете министров. По его словам, они должны рожать детей и давать им образование.

* — террористическое движение, запрещено в России.