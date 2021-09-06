Силы сопротивления опровергли заявление «Талибана»* о захвате Панджшера

Панджшерские моджахеды не подтвердили сообщения о том, что одноименную провинцию взяло под контроль движение «Талибан»*. Ополченцы подчеркнули, что будут продолжать борьбу.

«Силы Фронта сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине <…>. Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против талибов и их партнеров будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествуют справедливость и свобода», — сказано в публикации ополченцев в Twitter.

«Талибан»* на фоне вывода в августе этого года американских войск из Афганистана захватил власть в стране. Движение объявило об окончании двадцатилетней войны. Однако талибам* не подчинилась провинция Панджшер к северо-востоку от Кабула. Туда под руководством полевого командира Ахмада Масуда стекались силы сопротивления.

Ранее в понедельник, 6 сентября, представитель «Талибана»* заявил, что движение взяло под свой контроль и Панджшер. Отмечалось, что некоторые моджахеды бежали.

*"Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории России.