Силы сопротивления Афганистана обвинили талибов* в этнических чистках

Представитель Фронта сопротивления Афганистана Али Назари обвинил «Талибан»* в этнических чистках в Панджшере. Он призвал мир обратить на это внимание.

«Талибы* изгнали тысячи людей из Панджшера. Они проводят этническую чистку. Но мир все еще наблюдает за этой ситуацией и игнорирует ее», — написал он в Twitter.

Он призвал международное сообщество положить конец военным преступлениям со стороны «Талибана»*.

Ранее сопротивление Афганистана заявило о контроле над большей частью Панджшера. Это произошло после того, как талибы* объявили территорию провинции своей и подняли над зданием администрации свой флаг.

Боевики «Талибана»* пришли к власти в Афганистане в начале августа. В течение месяца американские военные вывезли граждан США и афганцев, работающих с ними, из страны. В начале сентября «Талибан»* объявил состав нового правительства, в который вошли в основном пуштуны. При этом ни одной женщины к власти талибы* не допустили, хотя изначально они обещали не урезать их права. Сейчас представительницам слабого пола запрещено играть в крикет, а на занятиях в университетах нужно сидеть отдельно от мужчин.

* «Талибан» — террористические организации, запрещены в России.