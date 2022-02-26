Силы ПВО перехватили две ракеты «Точка-У» в ДНР

Силы противовоздушной обороны Донецкой народной республики рано утром в субботу перехватили две ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У». Обе ракеты не сработали, сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

В результате падения обломков ракет повреждения получили несколько жилых домов, построек и автомобилей в Иловайске и Амвросиевке. Повреждения также получили прилегающие домохозяйства.

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что на месте работают профильные специалисты.

Накануне украинские силовики также попытались нанести удар с применением ракеты «Точка-У» по нефтебазе в Кировском районе Донецка.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Глава государства подчеркивал, что сложившиеся обстоятельства потребовали решительных действий для защиты мирных жителей от агрессии. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти и сложить оружие. В Минобороны сообщали, что наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, угрозы гражданскому населению нет.