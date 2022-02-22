Силы НАТО привели в готовность из-за Украины, но не развернули

Натовские силы несколько недель назад привели в готовность в связи с рисками украинского обострения, но они до сих пор не развернуты. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос, развернули ли силы Альянса после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, передал ТАСС.

Силы НАТО пребывают в состоянии готовности уже не первую неделю, но не развернуты.

Столтенберг также поддержал санкции, вводимые странами военного блока в ответ на решение России признать независимость народных республик Донбасса. Он добавил, что еще НАТО приветствует решение канцлера Германии Олафа Шольца, поручившего правительству ФРГ приостановить процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2».

Генсек НАТО при этом призвал Россию искать дипломатическое решение кризиса в Донбассе. Признание независимости ДНР и ЛНР подрывает территориальную целостность Украины, добавил он. По словам Столтенберга, это решение чревато серьезным последствиями для безопасности Европы.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что Минских соглашений больше не существует. Глава государства сказал, что Россия была вынуждена признать ДНР и ЛНР, так как Европа не смогла заставить Украину выполнять взятые на себя обязательства по урегулированию ситуации в Донбассе.