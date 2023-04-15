Мир 15 апреля 2023, 13:06 Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль аэропорты Хартума и Мерове Спецназ Судана заявил о взятии под контроль аэропортов в Хартуме и Мерове YouTube

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Спецназ Судана взял под контроль аэропорты в столице страны Хартуме и городе Мерове. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Нашим силам удалось взять под контроль аэропорт и базу в Мерове, а также аэропорт Хартума», — уточнили в заявлении спецназа.

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Благодаря объединению отрядов спецназа, войска противника понесли большие потери.

По данным телеканала Al-Hadath, спецназ Судана захватил несколько истребителей российского производства на базе в Мерове.

Суданская армия опровергла информацию о захвате аэропортов, отметив, что бои в Хартуме продолжаются. Позднее представитель военных подтвердил, что группа бойцов SRF проникла в аэропорт Хартума, сообщил РБК.

Боевые столкновения между армией и отрядами спецназа начались в Судане в субботу, 15 апреля. Очевидцы рассказали, что слышали выстрелы и залпы артиллерийских орудий. Бронетехника армии страны заблокировала все дороги к президентскому дворцу в Хартуме.