Мир 15 апреля 2023, 23:41 Силы быстрого реагирования расформировали в Судане Главком ВС Судана издал указ о роспуске сил быстрого реагирования Pixabay

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Главком ВС Судана, глава переходного Суверенного совета страны Абдель Фаттах Бурхан расформировал силы быстрого реагирования страны. О соответствующем указе сообщила в Twitter Служба общей безопасности государства.

«Главнокомандующий Вооруженными силами издал указ о роспуске сил быстрого реагирования», — сказано в сообщении.

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Утром 15 апреля в столице Судана Хартуме начались столкновения между силами быстрого реагирования и регулярной армией. На данный момент бои перекинулись в другие регионы.

Силы быстрого реагирования объявили о захвате Дворца республики, международного аэропорта и воздушной базы в Мерове на севере страны. Представители подразделения обвинили регулярную армию в нападении на их базу в Хартуме с использованием «всех видов» оружия.

Ранее стало известно, что силы быстрого реагирования отказались от переговоров с армией, пока она не отступит. Начавшиеся бои руководство СБР объяснило «вынужденными мерами». Спецназ Судана привержен рамочному соглашению, заключенному между военными и гражданскими в стране, пояснили в командовании СБР.