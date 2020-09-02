Сильвио Берлускони заразился коронавирусом

Соратники политика отметили, что сейчас он находится в самоизоляции в своей резиденции в Ломбардии, но при этом продолжает работать для поддержки членов своей партии на предстоящих региональных выборах.

Лечащий врач бывшего итальянского премьера Альберто Зангрилло уточнил, что заболевание Берлускони протекает без симптомов. Тест политик сдал после своей поездки на Сардинию.

Там он встречался с бизнесменом Флавио Бриаторе, который попал в больницу с коронавирусной инфекцией. После госпитализации своего знакомого Берлускони сдал тест, но он оказался отрицательным.

Врачи посоветовали ему повторить проверку через неделю. В результате нового исследования у бывшего итальянского премьера диагностировали коронавирус.

Дмитрий Песков заявил, что при необходимости Берлускони может рассчитывать на медицинскую помощь из России, если Владимир Путин даст необходимые указания. Об этом сообщило РИА «Новости».