Сильвия Плат: удивительные факты об измученной поэтессе

Очередной темой для Google Doodle стала 87-я годовщина со дня рождения американской поэтессы Сильвии Плат. Ее считают родоначальницей такого жанра, как «исповедальная поэзия». Женщина прожила непростую, полную драматизма жизнь и свела счеты с ней в 30 лет.

Супруга британского поэта-лауреата Теда Хьюза Сильвия Плат относилась к их союзу не только как к тандему любящих людей. Это был еще и творческий союз. Девушка всячески поддерживала мужа, чтобы тот мог заниматься творчеством, а сама выливала свои чувства и переживания в стихи, которые сейчас считают классикой американской поэзии.

Со временем Сильвия стала все более тяготиться сложившимися в семье отношениями. Муж ей был неверен, хоть и любил, а молодая женщина была вынуждена заниматься домом и детьми. Она все больше погружалась в самобичевание и депрессию. В конце-концов ее нервы не выдержали и в начале 1963 года Плат покончила с собой. После смерти ее стихотворный талант признали и — небывалое дело — в 1982 году поэтесса стала лауреатом Пулитцеровской премии.

Загадки Сильвии

Жизнь Плат связана со множеством загадок и недомолвок. В основном они связаны с тем, что творческая пара не хотела выносить на всеобщее обозрения собственные семейные проблемы. Но есть в жизни девушки несколько поистине загадочных странностей. Вот они.

Первое стихотворение Плат было напечатано, когда ей было всего восемь лет. Трогательное четверостишие о судьбе светлячков разместила «Бостон Геральд»: «Слышишь, сверчки стрекочут (Hear the crickets chirping) в покрытой росой траве. (In the dewy grass.) Яркие маленькие светлячки (Bright little fireflies) мерцают, пролетая мимо (Twinkle as they pass)».

Во время стажировки в журнале «Мадемуазель» девушка, похоже, была изнасилована. Случай отражен в ее почти автобиографическом романе «Под стеклянным колпаком». Когда стажировка окончилась, девушка дома попыталась наложить на себя руки на фоне жесточайшей депрессии. Ее спасли, откачали и заново научили радоваться жизни. Со своим будущим мужем она познакомилась, едва оправившись от этой череды неприятностей.

Тед Хьюз и Сильвия Плат стали парой, когда ей было 23, ему — 25 лет. Они читали, критиковали и поддерживали работы друг друга. «Я пишу стихи так, как никогда прежде и это лучшее, что я написала, потому что я твердо уверена в себе и влюблена в единственного человека во всем мире, кто мог бы составить мне пару» — восторженно написала Плат брату. Через пять лет после этого письма она покончила с собой. Муж пережил ее на 35 лет.