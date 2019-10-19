  • Силуанов допустил отказ России в крупном кредите Белоруссии

    19 октября 2019, 18:58

    Андрей Иванов

    Белоруссия может остаться без российских денег. Госкредит Минску в размере 600 миллионов долларов под вопросом. Главная проблема — несостыковка перспектив этого кредита с планами экономической интеграции государств. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.
    Силуанов допустил отказ России в крупном кредите Белоруссии

    «Не решено пока. Его (решения по кредиту — прим. ред.) может и не будет», — приводит агентство слова Силуанова во время беседы с журналистами в Вашингтоне.

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    Он отметил, что целесообразность выдачи кредита не увязывается с планом дальнейшей интеграции экономик России и Белоруссии.

    «У нас же задача в рамках утвержденной премьером дорожной карты (актуализации Союзного договора — прим. ред), каждое ведомство по своим разделам отрабатывает», — подчеркнул Министр.

    Переговоры по поводу кредита в размере 600 миллионов долларов для рефинансирования долга стартовали еще в начале 2019 года.

    Процесс затянулся, и уже летом белорусская сторона заявила, что завершает переговоры с завершает переговоры с Банком развития Китая о кредите на такую же сумму.