Силуанов допустил отказ России в крупном кредите Белоруссии
«Не решено пока. Его (решения по кредиту — прим. ред.) может и не будет», — приводит агентство слова Силуанова во время беседы с журналистами в Вашингтоне.
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Он отметил, что целесообразность выдачи кредита не увязывается с планом дальнейшей интеграции экономик России и Белоруссии.
«У нас же задача в рамках утвержденной премьером дорожной карты (актуализации Союзного договора — прим. ред), каждое ведомство по своим разделам отрабатывает», — подчеркнул Министр.
Переговоры по поводу кредита в размере 600 миллионов долларов для рефинансирования долга стартовали еще в начале 2019 года.
Процесс затянулся, и уже летом белорусская сторона заявила, что завершает переговоры с завершает переговоры с Банком развития Китая о кредите на такую же сумму.