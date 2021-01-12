Заместитель руководителя администрация президента России Дмитрий Козак назвал состоявшуюся в Берлине встречу политсоветников «нормандской четверки» полезной, но окончательных решений принято не было. По его словам, режим прекращения огня в Донбассе «худо-бедно» соблюдается.

Он подчеркнул, что силовые акции со стороны Украины сейчас были бы самоубийством. По данным газеты «Известия», Козак подчеркнул, что у него нет ощущения, что Киев может возобновить боевые действия.

Дмитрий Козак также признал, что похвастаться после встречи ему нечем, но сообщил, чем она отличается от предыдущих.

«Это был достаточно откровенный обмен мнениями по всем вопросам реализации минских соглашений, реализации итогов парижского саммита, прежде всего, по политической составляющей. Найти окончательные решения не удалось», — заявил Козак.

Он сообщил, что стороны подготовили «новые принципы и подходы», но ни по одному пункту договориться так и не удалось.

Козак добавил, что вскоре состоится еще одна встреча, на которой политсоветники еще раз обсудят вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины.

«Мы в течение двух недель еще раз соберемся и обсудим все эти вопросы», — сказал он. Козак не исключил, что переговоры состоятся в видеоформате.

Следующая встреча политических советников в «нормандском формате» пройдет 22 января, заявили в офисе Зеленского.

Эксперт Антон Бредихин предположили, что американский проект, нацеленный на укрепление связей между украинскими гражданами и жителями Донецкой и Луганской народных республик не сможет сделать последних проукраинскими.