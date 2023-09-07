07 сентября 2023, 09:52
Силовое давление на Россию спровоцирует ядерный конфликт — МИД
Замминистра Рябков: давление на Россию балансирует на грани войны ядерных держав
Давление на Россию со стороны Запада чревато конфликтом между ядерными державами. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков предупредил об этом на семинаре «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке, сообщило РИА «Новости».
По его словам, конфликт на Украине использовали как предлог для открытого силового давления на Россию. Сергей Рябков обвинил страны НАТО в безостановочной и вредоносной экспансии территорий в зоне интересов государства, на которые пришлось ответить.
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«Сейчас это давление опасно балансирует на грани вооруженного конфликта ядерных держав», — сказал он.
Замминистра сообщил, что Россия и США не смогли наладить систематический диалог по контролю над ядерными вооружениями. Он предположил, что в ближайшее время ситуация не изменится.
Обстановка в мире, по словам Сергея Рябкова, продолжила ухудшаться. Он предупредил о риске прямого военного столкновения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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