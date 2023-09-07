Мир 07 сентября 2023, 09:52 Силовое давление на Россию спровоцирует ядерный конфликт — МИД Замминистра Рябков: давление на Россию балансирует на грани войны ядерных держав РИА «Новости»

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Давление на Россию со стороны Запада чревато конфликтом между ядерными державами. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков предупредил об этом на семинаре «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке, сообщило РИА «Новости».

По его словам, конфликт на Украине использовали как предлог для открытого силового давления на Россию. Сергей Рябков обвинил страны НАТО в безостановочной и вредоносной экспансии территорий в зоне интересов государства, на которые пришлось ответить.

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«Сейчас это давление опасно балансирует на грани вооруженного конфликта ядерных держав», — сказал он.

Замминистра сообщил, что Россия и США не смогли наладить систематический диалог по контролю над ядерными вооружениями. Он предположил, что в ближайшее время ситуация не изменится.

Обстановка в мире, по словам Сергея Рябкова, продолжила ухудшаться. Он предупредил о риске прямого военного столкновения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.