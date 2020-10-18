Силовиков стянули в центр Минска перед воскресным протестом

В Минске в воскресенье, 18 октября, ожидается несанкционированная акция протеста. В различные районы города стянули автобусы с силовиками, спецтехнику и армейские грузовики.

Металлическими ограждениями, сообщило РИА «Новости», обнесли площадь Независимости. На ней традиционно собираются как сторонники действующей власти, так и представители оппозиции.

По периметру площади дежурит милиция. Торговый центр «Столица», расположенный под площадью Независимости, закрыт.

Колонна грузовиков, в которых обычно перевозят личный состав, военная техника и заградительные машины «Рубеж» проехались по проспекту Независимости утром 18 октября. Правоохранительные органы перекрыли движение в этом районе и оцепили другие точки, где обычно собираются сторонники оппозиции, в центре и спальных районах Минска.

По предварительным данным, протестующие соберутся в 14:00 рядом с метро «Площадь Ленина» и «Первомайская». Оттуда они должны двинуться по Партизанскому проспекту, чтобы выразить солидарность с рабочими заводов.

Подобные акции проходят в Минске по воскресеньям третий месяц. Обычно они сопровождаются массовыми задержаниями.