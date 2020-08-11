Силовиков обвинили в намеренном обстреле журналистов в Минске

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) заявила, что силовики во время обстрела резиновыми пулями на Кальварийской улице намеренно целились в репортеров. При этом, по данным организации, журналисты стояли в стороне от протестующих в касках и ярких жилетах.

Около 21:00 в Минске была ранена в колено журналистка издания «Наша Нива» Наталья Лубневская. Она пожаловалась, что не чувствует ногу и была госпитализирована. У журналистки онлайн-издания Tut.by, резиновой пулей сорвало бэйдж. В БАЖ утверждают, что выстрелы были намеренными.

Организация также сообщила, что в день выборов были задержаны 22 журналиста. Некоторых из них избили.

Издание «Наша Нива» сообщило о пропаже главреда Егора Мариновича. От него пришло смс-сообщение «SOS». Возможно, он задержан.

«Мы знаем, что он возвращался домой на своей машине после освещения событий на улицах», — сообщили в издании.