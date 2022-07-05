Силовиков Киргизии предупредили о бомбе в посольстве России

Посольство России в Бишкеке может быть заминировано. Силовики проверяют информацию от анонимного источника, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Киргизии.

«Информация проверяется, территория вблизи посольства оцеплена», — сообщили агентству.

Сигнал поступил в 11:00 (08:00 по московскому времени). Анонимный источник сообщил, что в здании посольства России заложено взрывное устройство. На место выехали сотрудники правоохранительных и силовых органов, в том числе саперы.

Киргизия входит в ОДКБ. На юбилейном саммите в мае организация выпустила заявление, в котором выразила озабоченность из-за практики односторонних санкций, проявления двойных стандартов, ненависти и нетерпимости.