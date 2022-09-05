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Силовики застрелили террориста у посольства России, но взрывчатка все равно взорвалась

Талибы объявили, что их смертника успели застрелить перед взрывом в Кабуле у посольства РФ

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Силовики успели застрелить террориста у посольства России в Кабуле, но взрывчатка все равно сработала. Об этом сообщил телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

Представители талибов* написали в Twitter, что, по их данным, в результате теракта погибли два сотрудника российского посольства и четыре местных жителя.

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Взрыв произошел 5 сентября, в 09:20 (10:20 по московскому времени) прямо у входа в консульский отдел посольства России. Взрывное устройство привел в действие неизвестный боевик. По информации МИД России, погибли два сотрудника дипмиссии и местные жители.

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Террорист-смертник подорвал себя, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. Пострадали от 15 до 20 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил теракт. По его словам, сейчас важней всего узнать о судьбе российских дипломатов в Афганистане.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в РФ.

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