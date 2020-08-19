Силовики задержали протестующих у тракторного завода в Минске

«Ушедшие в административные отпуска рабочие пришли поддержать коллег, прибыл ОМОН, задержал несколько человек», — приводит агентство слова одного из координаторов забастовки, Сергея Дылевского. Как пишет «Газета.ru», в МВД Белоруссии рассказали, что подробная информация о задержаниях появится позже.

Ранее в пресс-службе МТЗ сообщили, что часть работников предприятия ушла в отпуск за свой счет, однако завод продолжает работать.

«Часть работников завода написала заявления за свой счет. По имеющейся информации, 167 человек — по семейно-бытовым обстоятельствам, пять — по политическим мотивам и в связи с проведением забастовки», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы.

На МТЗ добавили, что всего на заводе трудятся более 15 тысяч человек. По данным корреспондента ТАСС, сейчас людей возле проходной МТЗ нет. Сотрудники ОМОН патрулируют территорию, обстановка спокойная.

Ситуация в Белоруссии обострилась после сообщения ЦИК республики о результатах президентских выборов 9 августа. По данным Центризбиркома, действующий глава Белорусского государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а Светлана Тихановская — 10,1%. Несогласные с итогами голосования белорусы вышли на улицы.