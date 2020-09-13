Силовики задержали не менее 10 протестующих в Минске

Протестующие с флагами шли в колонне по проспекту Независимости. После этого они свернули на проспект Машерова, который ведет к проспекту Победителей и стеле «Минск — город-герой». Некоторое время граждан сопровождала спецтехника.

Спустя время к ним подошла группа силовиков. Предположительно, это был спецназ внутренних войск МВД. Стражи порядка оттеснили протестующих с проспекта Машерова обратно в сторону проспекта Независимости. Тогда протестующие разбежались по прилегающим дворам.

Силовики окружили несколько десятков человек в одном из дворов на проспекте Независимости. Они проводили точечные задержания, отметило агентство. Правоохранители задерживали и мужчин, и женщин. Основная часть участников акции скрылась во дворах.

После того как колонне не дали пройти к проспекту Победителей, микроавтобусы с задержанными и транспорт со спецназом покинули этот участок.

Ранее десяток БТР и другую спецтехнику подогнали ко Дворцу независимости в Минске, где расположена одна из резиденций президента Белоруссии Александра Лукашенко. Там же собрались милицейские автозаки и автобусы, а также джипы с приваренными сверху рамами. Стела «Минск — город-герой» — любимое место сбора протестующих — оцеплена внутренними войсками.

Российско-белорусские учения «Славянское братство — 2020» пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября.