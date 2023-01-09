Мир 09 января 2023, 02:17 Силовики задержали 150 участников беспорядков в Бразилии G1: 30 участников беспорядков арестовали в Бразилии, еще 150 задержали

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Судья верховного суда Бразилии вынес решение об аресте 30 участников беспорядков в столице. Сторонники экс-президента Жаира Болсонару на время захватили здания конгресса, верховного суда и дворец Планалту, сообщил местный портал G1.

«Судья Александр де Мораеш постановил арестовать 30 человек, которых задержали на месте преступления», — говорится в сообщении.

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Решения об арестах будут приняты и в отношении остальных задержанных.

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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару начали выступать против результатов выборов с конца 2022 года. Во время протеста они захватили здание конгресса в столице. Вторжение было кратковременным. Правоохранители применили против протестующих перцовый газ и светошумовые гранаты.

Президент Бразилии Лула да Силва пообещал наказать протестующих, устроивших беспорядки в столице страны. Также он объявил режим чрезвычайной ситуации.

Лула да Силва занял пост президента Бразилии 1 января. Эту победу не стал признавать его оппонент и бывший глава государства Жаир Болсонару. После этого в Бразилии периодически наблюдаются массовые протесты.