Мир 06 декабря 2023, 10:12 Силовики в Европе задержали двух подозреваемых по делу о побеге Артема Усса ANSA: в Европе задержали двух из пяти предполагаемых организаторов побега Усса

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Итальянская полиция с привлечением Евроюста и правоохранителей из США провела операцию по задержанию предполагаемых сообщников сына бывшего губернатора Красноярского края бизнесмена Артема Усса, сбежавшего из-под домашнего ареста в марте 2023 года. Об этом сообщило агентство ANSA.

По данным издания, силовики задержали двух из пяти подозреваемых — боснийцев Владимира и Бориса Йованчичей. Американские следователи считают, что отец и сын Йованчичи, а также другие лица, связанные с сербской преступной группировкой, помогли Уссу сбежать из-под ареста и покинуть Италию.

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Получив задаток в размере 10 тысяч евро, сообщники доставили российского бизнесмена в Словению. Оттуда его повезли в Хорватию, затем — в Боснию и Герцеговину. Конечным пунктом назначения была Сербия, где организаторам побега выплатили оставшиеся 40 тысяч евро.

Артема Усса задержали в конце октября 2022 года в аэропорту Италии. Ордер на его арест выдали американские власти по обвинению в незаконном экспорте военных технологий в Россию. В декабре 2022 года бизнесмена перевели из тюрьмы под домашний арест. Решался вопрос об экстрадиции сына экс-губернатора в США.