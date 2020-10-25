Силовики установили несколько водометов, перекрывающих движение к центру Минска. Так они остановили участников протестной акции, которые шли к площади Победы.

Колонна оппозиции шла по проспекту Машерова, свернула на проспект Богдановича, но была остановлена правоохранителями. Протестующие повернули обратно. К улице Куйбышева с проспекта Машерова также перекрыт проход. Именно там стоят водометы и машина «Рубеж», сообщает ТАСС.

Также МВД Белоруссии подтвердило, что использовало слезоточивый газ в Лиде Гродненской области.

«Подтверждаем применение слезоточивого газа в Лиде», — рассказали агентству «Интерфакс-Запад» в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В Лиде при протестах также были задержаны несколько десятков человек. О задержаниях и применении газа говорили и очевидцы.

25 октября истекает срок ультиматума, который поставила Светлана Тихановская Александру Лукашенко. Президент должен объявить о своей отставке, прекратить насилие на улицах и выпустить всех политических заключенных, иначе в Белоруссии снова будут забастовки и начнется новая волна протестов.