Силовики Украины напали на наблюдательный пост в ЛНР

Украинские силовики нарушили перемирие, напав на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Они убили пять сотрудников Народной милиции ЛНР, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Вооруженные формирования Украины нарушили пункт «а» Мер по усилению режима прекращения огня. Разведывательно-диверсионная группа отдельного центра специальных операций «Запад» пересекла границу населенного пункта Голубовское, который находится под контролем ЛНР.

«… в результате чего на наблюдательном посту Народной милиции Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро защитников республики», — говорится в сообщении.

Представительство ЛНР в СЦКК не фиксировало обстрелов со стороны ВС Украины с 2 июня. Однако 11 июня Народная милиция ЛНР заявила, что пять ополченцев погибли в результате нападения диверсионной группы украинских силовиков. Одного из них застрелили из снайперской винтовки иностранного производства. Остальных убили в упор. В милиции допустили, что цель провокации — вызов ответного огня со стороны ее подразделений. Тогда бы украинские силовики смогли бы предъявить обвинения в нарушении минских договоренностей и активизации боевых действий.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что убийство выстрелами в голову пятерых сотрудников Народной милиции цинично, написал RT. Нападение совершили «тщательно подготовленные профессионалы».