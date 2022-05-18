Силовики Таджикистана начали антитеррористическую операцию на востоке страны

В Таджикистане силовые структуры начали проведение антитеррористической операции на востоке страны. Произошло это после перекрытия членами ОПГ международной трассы Душанбе — Кульма, написало РИА «Новости» со ссылкой на МВД республики.

«Члены организованной преступной группы для дестабилизации общественно-политической ситуации незаконно перекрыли международную автотрассу Душанбе — Кульма на участке автодороги в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области непосредственно на линии государственной границы», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что преступные группы не выполнили законные требования сотрудников правоохранительных органов о сдаче оружия и оказали вооруженное сопротивление, сообщил RT.