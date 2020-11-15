Силовики стянули спецтехнику в центр Минска

Утром 15 ноября сразу на нескольких въездах в столицу местные жители заметили ряд колонн. Из прилегающих районов Минска в город направляются десятки грузовиков, в которых сидят правоохранители в защитной экипировке и военные. Они везут колючую проволоку, водометы, заградительную технику с многометровыми стальными щитами. По дорогам также двигаются внедорожники системы «Рубеж».

В центре Минска размещаются десятки единиц бронетехники, в том числе БТР и бронированные вездеходы с крупнокалиберными пулеметами на крыше. Главные площади Минска оцеплены.

Вдоль площади Независимости и Октябрьской площади правоохранители в камуфляже монтируют металлические ограждения и разворачивают колючую проволоку. Кроме того, оцеплены Музей Великой Отечественной войны, площадь Государственного Флага и подходы к городской резиденции президента Александра Лукашенко «Дворец Независимости».

Вдоль оцепления выстроились военные в боевой экипировке, вооруженные пистолетами и автоматами Калашникова.

Белорусская оппозиция планирует выйти 15 ноября на несанкционированный марш в память о своих сторонниках, которые погибли во время уличных протестов.