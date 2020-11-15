Силовики разогнали участников акции протеста в Минске

Жители Минска начали собираться на митинг утром 15 ноября. Они попытались пройти маршем от метро «Пушкинская», но силовики начали задерживать людей. Против протестующих милиция применяла газ и светошумовые гранаты. Некоторые вступали в стычки с милиционерами.

По словам очевидцев, сейчас правоохранители патрулируют районы и производят точечные задержания. Согласно информации незарегистрированного правозащитного центра «Весна», 15 ноября милиция задержала более 500 граждан. Сотовую связь в Минске уже полностью восстановили, а метрополитен возобновил работу в полном объеме.

Во время митингов силовики задержали пятерых российских журналистов. Представителей прессы отвезли в отделение, проверили документы и отпустили. Как отмечает корреспондент агентства, все журналисты были одеты в синие жилеты и имели аккредитацию.

Протестные акции продолжаются в Белоруссии с начала августа. Тогда на выборах президента победил Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования начали выходить на улицы и требовать отставки главы республики и проведения новых выборов.