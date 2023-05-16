Мир 16 мая 2023, 18:02 Силовики пришли в ЦИК Гагаузии с обысками по делу о подкупе избирателей Молдавские силовики нагрянули с обысками в ЦИК Гагаузии после выборов главы автономии

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Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) проводят обыски в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Гагаузской автономии. Об этом сообщил ТАСС.

В пресс-службе центра пояснили, что следственные действия связаны с уголовными делами о подкупе избирателей.

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Депутат Народного собрания автономии Виктор Петров сообщил РИА «Новости», что на членов комиссии оказывают давление, их вызвали 18 мая на допрос. Он добавил, что депутаты Народного собрания Гагаузии проведут вечером экстренное заседание.

В Молдавии в воскресенье состоялся второй тур выборов главы Гагаузии. Победу с результатом 52,3% голосов одержала представительница оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул. Выборы признали состоявшимися, явка на них составила 54,6%.

Молдавия отказала российскому посольству в возможности участвовать в наблюдении за выборами главы Гагаузии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это недружественным подходом Кишинева по отношению к РФ. Он отметила, что такой шаг демонстрирует склонность к двойным стандартам.