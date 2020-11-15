Силовики применили слезоточивый газ против протестующих в центре Минска
По данным СМИ, помимо газа, милиция применила светошумовые гранаты, когда протестующие вышли на связь. Корреспондент РИА «Новости» с места событий передал, что взрыв такой гранаты повредил ногу женщине. Сейчас она сидит в окровавленной одежде около метро. Комментировать то, что с ней произошло, она отказалась.
Силовики задерживают участников несогласованного мероприятия. Некоторые вступают в стычки с милиционерами.
Протесты продолжаются в Белоруссии уже четвертый месяц. 9 августа ЦИК республики обнародовал результаты президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Несогласные с официальными итогами голосования вышли на улицы, а оппозиция сформировала координационный совет. ЕС ввел санкции против властей Белоруссии и Лукашенко лично.
В прошлое воскресенье по всей республике задержали более 800 человек.