Важное 09 марта 2023, 12:08 Силовики предотвратили покушение на лидера Приднестровской Молдавской Республики СБУ готовила покушение против лидера Приднестровья Красносельского РИА «Новости»

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В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике предотвратили теракт против «ряда должностных лиц», информировало министерство госбезопасности. По данным РИА «Новости», речь идет в частности о лидере ПМР Вадиме Красносельском. Подозреваемых задержали, они признали вину.

Известно, что покушение готовили по указанию СБУ.

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«Преступление по указанию Службы безопасности Украины готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания», — уточнили в министерстве.

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Силовики возбудили уголовные дела о приготовлении к террористическому акту и приготовлении к убийству двух и более лиц в связи с осуществлением их служебной деятельности, группой людей, общеопасным способом.

Подробную информацию о готовившемся покушении пообещали представить сегодня в фильме-расследовании СК ПМР «Об угрозе теракта в Приднестровье» на местном телевидении.