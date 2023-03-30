Мир 30 марта 2023, 14:06 Силовики подогнали автозаки к стенам Киево-Печерской лавры Советник патриарха Балашов: силовики подогнали автозаки к стенам Киево-Печерской лавры СБУ

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Украинские силовики подогнали автозаки к стенам Киево-Печерской лавры. Машины также заехали на территорию монастыря. Об этом на пресс-конференции рассказал советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, сообщил ТАСС.

«У стен лавры и в ней самой появились фургоны, известные в народе под именем автозаков», — отметил протоиерей Николай Балашов.

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Он добавил, что пока не знает, что за этим последует. В патриархии продолжат следить за развитием событий.

Позже стало известно, что полицейские с автоматами зашли на территорию обители. Об этом сообщили в в Telegram-канале канонической Украинской православной церкви.

«Святая обитель сейчас. Верующие молятся, журналисты снимают, полиция с автоматами находится на входе и на территории», — уточнили в УПЦ.

Монахи Киево-Печерской лавры ударили в набат и призвали на помощь.