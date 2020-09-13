Силовики опровергли слухи о применении светошумовых гранат на протестных акциях в Белоруссии

В некоторых СМИ появилась информация об агрессивном поведении силовиков в элитном поселке Дрозды. Якобы во время протестных акциях омоновцы применяли светошумовые гранаты. Однако Чемоданова эту информацию не подтвердила.

«В оперативно-ситуационном штабе, в пресс-службе МВД не подтверждают информацию о применении светошумовых гранат», — заявила она.

В воскресенье, 13 сентября, в нескольких городах Белоруссии прошли несанкционированные шествия оппозиционеров. В одном только Минске сегодня задержали 250 человек.

Вечером несколько тысяч человек подошли к резиденции президента Александра Лукашенко. Несогласные требуют отставки главы республики.

Протестные акции начались в стране 9 августа, после оглашения результатов президентских выборов. Активисты продолжают выходить на улицу с флагами и выкрикивать разные лозунги. За время протестов пострадали как участники акций, так и сотрудники милиции.