Силовики начали задерживать участников несанкционированной акции протеста в Минске

По данным корреспондента, задерживают как мужчин, так и женщин. Двух агрессивно настроенных протестующих унесли в милицейский автобус. Задержания проходят в районе гостиницы «Орбита». Здесь дежурят омоновцы и военные с оружием. У некоторых журналистов проверили документы. В центр Минска стянули спецтехнику.

Протесты не стихают в Белоруссии уже четвертый месяц. 9 августа ЦИК республики обнародовал результаты президентских выборов, согласно которым победу с большим перевесом одержал действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Несогласные с официальными итогами голосования вышли на улицы. Оппозиция сформировала координационный совет.

Евросоюз ввел санкции против Белоруссии и Лукашенко лично. Бывшая соперница президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала к ограничениям против бизнеса, который поддерживает действующую власть. В октябре глава ЛДПР предложил повесить Тихановскую в центре Минска, чтобы «все видели», пишет Ura.ru.