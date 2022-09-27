Силовики Мариуполя задержали девушку, готовившую теракт на референдуме | 360°

Мир 27 сентября 2022, 19:06 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Силовики Мариуполя задержали девушку, готовившую теракт на референдуме УВД Мариуполя сообщило о задержании девушки-диверсанта при подготовке теракта МВД ДНР

Читать 360tv в

Теракт предотвратили правоохранительные службы Мариуполя в последний день проведения референдума по вхождению Донецкой Народной Республики в состав России. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на городское УВД, исполнителем диверсии стала девушка 1998 года рождения по фамилии Навальная.

В ведомстве заявили, что задержанная действовала по заданию украинских спецслужб. В ходе допроса девушка рассказала, что куратор потребовал заложить взрывное устройство около здания администрации города или через дорогу.

Реклама

В Министерстве внутренних дел ДНР подчеркнули, что выйти на диверсанта удалось благодаря сообщению таксиста. Он увидел, как девушка на велосипеде оставила около административного здания подозрительный пакет.

Реклама

Планировалось, что самодельное взрывное устройство сдетонирует в городе в последний день голосования на референдуме.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября принимали участие в референдуме о вхождении регионов в состав России. Подсчет голосов и оглашение предварительных результатов уже начались.

0 0 0 0 1 0