Силовики Мариуполя задержали девушку, готовившую теракт на референдуме | 360°

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Силовики Мариуполя задержали девушку, готовившую теракт на референдуме

УВД Мариуполя сообщило о задержании девушки-диверсанта при подготовке теракта

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Теракт предотвратили правоохранительные службы Мариуполя в последний день проведения референдума по вхождению Донецкой Народной Республики в состав России. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на городское УВД, исполнителем диверсии стала девушка 1998 года рождения по фамилии Навальная.

В ведомстве заявили, что задержанная действовала по заданию украинских спецслужб. В ходе допроса девушка рассказала, что куратор потребовал заложить взрывное устройство около здания администрации города или через дорогу.

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В Министерстве внутренних дел ДНР подчеркнули, что выйти на диверсанта удалось благодаря сообщению таксиста. Он увидел, как девушка на велосипеде оставила около административного здания подозрительный пакет.

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Планировалось, что самодельное взрывное устройство сдетонирует в городе в последний день голосования на референдуме.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября принимали участие в референдуме о вхождении регионов в состав России. Подсчет голосов и оглашение предварительных результатов уже начались.

Взрывы

Референдум в ДНР 2022

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