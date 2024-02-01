Мир 01 февраля 2024, 08:01 Силовики ЛНР заявили, что солдат ВСУ использовали в качестве доноров органов Силовики ЛНР: найдены доказательства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ РИА «Новости»

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Украинских солдат использовали в качестве доноров органов, доказательства этого нашли в Северодонецке в ЛНР, который до лета 2022 года контролировали ВСУ. Об этом РИА «Новости» заявили представители силовых структур ЛНР.

В распоряжении правоохранителей оказались заявления, в которых выражалось согласие на извлечение органов. Все документы были заполнены одной рукой, а на месте подписи донора стоял штамп-подпись.

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«Каждый всушник, когда проходил медкомиссию, якобы заполнял вот такой документ. Это документ-согласие о трансплантации органов», — пояснил собеседник агентства.

Он предположил, что украинские солдаты могли не знать о существовании этих документов. Все это подтверждает работу черных трансплантологов.

Оказалось, что органы активно изымались во время боев за Рубежное и Северодонецк весной 2022 года. Свидетели подтвердили, что на территории морга населенного пункта находились тела бойцов ВСУ со следами вскрытия и изъятия органов.

Ранее в МИД России заявили, что на Украине уже много лет занимаются черной трансплантологией. Этому в том числе способствует упрощения схема изъятия органов без необходимости документального подтверждения прижизненного согласия пациента.