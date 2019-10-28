  • Силовики Казахстана предотвратили продажу более 200 кг уранового концентрата

    28 октября 2019, 09:50

    Андрей Иванов

    Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли попытку сбыта 240 килограммов уранового концентрата. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
    Силовики Казахстана предотвратили продажу более 200 кг уранового концентрата

    «23 октября 2019 года сотрудниками КНБ Республики Казахстан на территории Кызылординской области пресечена попытка сбыта более 240 килограммов уранового концентрата», — рассказали в комитете.

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    В результате специальной операции с поличным задержали четыре участника преступной группы. Их подозревают в совершении преступления по статье «Незаконное обращение с радиоактивными веществами».

    Изъятый у злоумышленников урановый концентрат — это опасное радиоактивное вещество, по данным специалистов Института ядерной физики.

    Уровень радиации этого вещества многократно превышает допустимую норму и представляет серьезный риск для окружающей среды и здоровья людей.

    Преступники похитили радиоактивный концентрат на одном из предприятий по разработке месторождения ванадиевых руд.

    Более подробная информация о происшествии пока не сообщается.