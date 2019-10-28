Силовики Казахстана предотвратили продажу более 200 кг уранового концентрата

«23 октября 2019 года сотрудниками КНБ Республики Казахстан на территории Кызылординской области пресечена попытка сбыта более 240 килограммов уранового концентрата», — рассказали в комитете.

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В результате специальной операции с поличным задержали четыре участника преступной группы. Их подозревают в совершении преступления по статье «Незаконное обращение с радиоактивными веществами».

Изъятый у злоумышленников урановый концентрат — это опасное радиоактивное вещество, по данным специалистов Института ядерной физики.

Уровень радиации этого вещества многократно превышает допустимую норму и представляет серьезный риск для окружающей среды и здоровья людей.

Преступники похитили радиоактивный концентрат на одном из предприятий по разработке месторождения ванадиевых руд.

Более подробная информация о происшествии пока не сообщается.