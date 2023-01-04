Мир 04 января 2023, 10:17 Силовики Казахстана и России ликвидировали опасную ОПГ в Байконуре КНБ Казахстана сообщил о ликвидации опасной ОПГ в Байконуре РИА «Новости»

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Членов опасной организованной преступной группировки задержали в Байконуре. Операцию провели силовые ведомства Казахстана совместно с ФСБ и МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета нацбезопасности республики.

Спецоперацию провели также в Астане, городах Кызылорда и Кунаев, где задержали помощников этой ОПГ, добавили в комитете.

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В общей сложности правоохранители провели задержания 18 руководителей и активных членов организованной преступной группировки. В домах подозреваемых провели обыски, изъяв огнестрельное оружие, денежные средства и другие материалы, представляющие интерес для расследования.

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По данным КНБ, члены преступной группы причастны к похищениям людей, шантажу, разбойным нападениям с оружием и кражам.

ОПГ отличалась жестокостью и совершала тяжкие и особо тяжкие преступления, подчеркнули в пресс-службе. В частности в сентябре прошлого года в результате вооруженного конфликта между участниками преступной группировки погиб мирный человек, который просто переходил в этот момент улицу. Мужчина получил огнестрельное ранение и скончался на месте.

В настоящее время задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям. Следственные действия продолжаются.