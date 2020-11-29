Силовики и спецтехника снова появились в центре Минска

Октябрьскую площадь в центре Минска оцепили металлическими ограждения. Перед администрацией президента республики стоят автозаки, машины с колючей проволокой и транспорт с сотрудниками милиции. Силовики перекрыли проход к Дому офицеров.

Стелу «Минск — город герой» взяли под охрану, а на площади Независимости усилили милицейский состав. Обстановка на улицах города сейчас спокойная.

Массовые протесты начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, в них с большим преимуществом одержал победу действующий глава Республики Александр Лукашенко. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы в Минске и других городах Белоруссии.

Начались стычки с силовиками. Белорусская оппозиция сформировала координационный совет, а Евросоюз обвинил официальных лиц Белоруссии виновными в насилии и ввел против них санкции. Отдельной «чести» удостоился и Лукашенко.

Минск в ответ собрался ввести ограничения против руководства стран ЕС.