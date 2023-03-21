Мир 21 марта 2023, 11:35 Силовики Белоруссии нашли в Гродно взрывчатку для терактов Лукашенко: в Гродно нашли предназначавшуюся для терактов взрывчатку

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Сотрудники спецслужб во время спецоперации в Гродно изъяли арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для терактов. Об этом сообщил глава страны Александр Лукашенко. Его процитировали в Telegram-канале местного издания Бел ТА.

«Спецслужбы сработали блестяще», — восхитился Лукашенко во время встречи с силовым блоком Белоруссии.

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По его словам, сотрудники этих подразделений сумели изъять целый арсенал оружия и взрывчатки. Лукашенко заявил, что эти предметы предназначались для терактов, направленных на граждан и должностных лиц госорганов Белоруссии.

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Отдельно он отметил четкость работы силовиков. По словам Лукашенко, при противодействии террористам, которые не гнушались применением гранат и оружия, все сотрудники группы «Альфа» остались в живых.

«Хорошая операция, хорошая работа», — похвалил он.

Также Лукашенко отметил, что сам факт обнаружения взрывчатки стал очередным сигналом для Белоруссии. По его словам, страна должна быть готова к любым событиям.