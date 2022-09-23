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Силовики арестовали протестующих в Иране — СМИ

AlHadath: в Иране произошли столкновения между полицейскими и уличными демонстрантами

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В Иране в четверг произошли столкновения полицейских с уличными демонстрантами. Власти арестовали протестующих в Тегеране, Тебризе и ряде других городов страны. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал AlHadath.

По данным телеканала, акции протеста проводились по инициативе студенческих сообществ и правозащитников. За шесть дней волнений в иранских городах погибли более 30 человек, десятки получили ранения, сотни задержаны силовиками. Погибли несколько полицейских в результате нападения митингующих.

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Протесты начались в Иране после похорон 22-летней Махсы Амини, скончавшейся вскоре после задержания полицией. Правоохранители посчитали, что она неправильно носила хиджаб. Люди потребовали подробного расследования этого дела.

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Молодежь и студенты Тегерана вышли на улицы, митингующие устраивают потасовки, поджигают автомобили, бьют окна магазинов. В экспертном сообществе полагают, что в иранском обществе происходят тектонические изменения. Молодежь больше не может жить под гнетом исламского фундаментализма.

Иран

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