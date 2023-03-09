Мир 09 марта 2023, 21:57 Силовики арестовали подозреваемых в организации покушения на главу Приднестровья СК Приднестровья: задержаны подозреваемые в подготовке покушения на Вадима Красносельского Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Приднестровье задержали подозреваемых в организации покушения на лидера республики Вадима Красносельского и других чиновников. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

«Правоохранительными органами республики задержаны двое подозреваемых, действовавших на территории Приднестровья в группе с неустановленными лицами, под непосредственным контролем и указаниями представителей спецслужб Украины, с целью совершения убийства должностных лиц из числа государственной власти ПМР», — говорится в сообщении ведомства.

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По предварительной версии, задержанные планировали совершить подрыв автомобиля на одной из оживленных магистралей Тирасполя. Автомобиль с приднестровскими номерами начинили взрывчатым веществом с поражающими элементами. Правоохранители обнаружили и обезвредили транспортное средство.

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В министерстве госбезопасности ПМР заявили, что преступление готовилось по указанию Службы безопасности Украины. Прокурор республики заявил, что СБУ рассчитывали терактом дискредитировать российских военных в Приднестровье.