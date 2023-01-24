Мир 24 января 2023, 08:59 Силовик из ДНР заявил, что вместе с натовским танками в зону СВО прибудут сотни наемников Силовые ведомства ДНР связали поставки танков Украине с прибытием западных наемников Unsplash

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Вместе с западными танками на Украину прибудут более 300 иностранных военных. Об этом ТАСС сообщили в силовых ведомствах Донецкой Народной Республики.

По словам собеседника агентства, украинские военные не умеют управлять натовскими танками, поэтому им потребуется помощь извне. Речь идет не только о машинистах, но и о ремонтниках, которые должны будут обслуживать технику.

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«Любой танк — достаточно сложная и дорогая машина, оснащенная западными приборами наблюдения и разведки, навигационными системами и системами связи. Самое главное, что все эти системы и танк в целом необходимо настраивать, обслуживать, ремонтировать», — подчеркнул источник.

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Он также добавил, что речь идет не об одной технике, но о целом танковом батальоне, который будет состоять из 40-42 машин. И для его обслуживания необходимо от 350 до 375 человек личного состава.

Между тем в США призвали отправить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому счет вместо танков. Таким мнением поделился политик Чак Каллесто после того, как представитель республиканской партии Линдси Грэм предложил направить Киеву боевые машины.