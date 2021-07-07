Сильный взрыв раздался в порту Дубая

В порту Джебель-Али в Дубае прогремел мощный взрыв. Взметнувшееся в небо огненное облако было видно издалека. Предположительно, ЧП произошло на территории нефтехранилища.

Взорвался один из стоявших в гавани кораблей, заявили источники Al Arabiya. На место уже прибыли пожарные расчеты.

Факт пожара в порту подтвердили в правительстве Дубая, уточнило РИА «Новости». По имеющимся данным, горит торговое судно.

Причины случившегося неизвестны. Взрыв был такой силы, что жители некоторых домов ощутили после него тряску.