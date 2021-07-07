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    07 июля 2021, 23:21

    Сильный взрыв раздался в порту Дубая

    Александра Ломейко

    В порту Джебель-Али в Дубае прогремел мощный взрыв. Взметнувшееся в небо огненное облако было видно издалека. Предположительно, ЧП произошло на территории нефтехранилища.

    Взорвался один из стоявших в гавани кораблей, заявили источники Al Arabiya. На место уже прибыли пожарные расчеты.

    Факт пожара в порту подтвердили в правительстве Дубая, уточнило РИА «Новости». По имеющимся данным, горит торговое судно.

    Причины случившегося неизвестны. Взрыв был такой силы, что жители некоторых домов ощутили после него тряску.