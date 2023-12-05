Мир 05 декабря 2023, 22:13 Сильный взрыв прозвучал в Одессе «Думская»: взрыв прогремел в Одессе на юге Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Взрыв раздался в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило местное издание «Думская».

Журналисты других подробностей не приводили. По данным официального ресурса по оповещению населения, в Николаевской и Одесской областях сработала воздушная тревога.

Реклама

Украинские СМИ в ночь на вторник сообщали о серии взрывов в Винницкой области. Также очевидцы рассказали о громких хлопках в Николаевской и Львовской областях Украины.

Руководитель местной военной администрации Максим Козицкий ранее сообщил о том, что в результате ударов сильные повреждения получил инфраструктурный объект. Сирены воздушной тревоги включили примерно в пять утра.