05 декабря 2023, 22:13
Сильный взрыв прозвучал в Одессе
«Думская»: взрыв прогремел в Одессе на юге Украины
Взрыв раздался в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило местное издание «Думская».
Журналисты других подробностей не приводили. По данным официального ресурса по оповещению населения, в Николаевской и Одесской областях сработала воздушная тревога.
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Украинские СМИ в ночь на вторник сообщали о серии взрывов в Винницкой области. Также очевидцы рассказали о громких хлопках в Николаевской и Львовской областях Украины.
Руководитель местной военной администрации Максим Козицкий ранее сообщил о том, что в результате ударов сильные повреждения получил инфраструктурный объект. Сирены воздушной тревоги включили примерно в пять утра.
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