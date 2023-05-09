09 мая 2023, 07:38
Сильный взрыв произошел в Киеве
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о сильном взрыве в Киеве утром 9 мая
Мощный взрыв прогремел утром во вторник в Киеве. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
«Очень сильный взрыв в Киеве», — написал он.
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Гончаренко не уточнил, где именно произошел взрыв, а также какие-либо разрушения.
Ранее информационный ресурс по оповещению населения сообщал, что воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, связи, пунктам военного управления и оборонной промышленности с 10 октября.
Президент Владимир Путин указывал, что удары являются ответом на террористический акт ВСУ на Крымском мосту и другие нападения националистов на объекты гражданской инфраструктуры.
С тех пор власти Украины объявляют воздушную тревогу в регионах практически каждый день, а иногда и по всей стране.
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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