Мир 09 мая 2023, 07:38 Сильный взрыв произошел в Киеве Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о сильном взрыве в Киеве утром 9 мая РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мощный взрыв прогремел утром во вторник в Киеве. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Очень сильный взрыв в Киеве», — написал он.

Реклама

Гончаренко не уточнил, где именно произошел взрыв, а также какие-либо разрушения.

Ранее информационный ресурс по оповещению населения сообщал, что воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины.

Российские военные наносят удары по объектам энергетики, связи, пунктам военного управления и оборонной промышленности с 10 октября.

Президент Владимир Путин указывал, что удары являются ответом на террористический акт ВСУ на Крымском мосту и другие нападения националистов на объекты гражданской инфраструктуры.

С тех пор власти Украины объявляют воздушную тревогу в регионах практически каждый день, а иногда и по всей стране.