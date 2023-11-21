Мир 21 ноября 2023, 09:03 Сильный взрыв произошел у здания больницы в секторе Газа Al Mayadeen: около больницы «Шухада аль-Акса» в секторе Газа произошел взрыв unsplash.com

Читать 360tv в

Утром во вторник рядом со зданием больницы «Шухада аль-Акса» в секторе Газа прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Информации о жертвах не поступало, на место ЧП выехали палестинские экстренные службы.

Реклама

Кроме того, источник утверждает, что ВВС Израиля атаковали школу с беженцами на севере Газы. В результате воздушного обстрела есть раненые и погибшие.

«На севере анклава идут интенсивные боевые действия, в Аль-Фаллудже есть многочисленные раненые и погибшие», — говорится в сообщении.

Телеканал уточнил, что в секторе Газа существенно ухудшилась гуманитарная обстановка из-за отсутствия водоснабжения и электричества, а также прекращения поставок продовольствия и медицинских препаратов.

Ранее стало известно, что после обострения ситуации между Израилем и ХАМАС с 7 октября в секторе Газа погибли более 13 тысяч человек.