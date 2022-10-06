Мир 06 октября 2022, 15:03 Поделиться Telegram

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Viber Сильный взрыв прогремел в Киеве — украинские СМИ «Страна.ua»: в Киеве прогремел мощный взрыв

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Мощный взрыв раздался в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«В Киеве слышали сильный взрыв. Воздушная тревога не объявлена», — отметило СМИ.

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В Киевской областной военной администрации объяснили, что в Вышгородском районе проходят учения саперов — этим и вызваны звуки взрывов «в некоторых общинах области».

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Ранее глава администрации Алексей Кулеба сообщил об ударах дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136 под Киевом. Беспилотники «впервые добрались так далеко от линии фронта» — до целей, находящихся в 100 километрах от Киева, — невзирая на «плотную систему противовоздушной обороны», написала «Страна.ua».

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