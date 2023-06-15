Мир 15 июня 2023, 07:48 Сильный взрыв прогремел в Херсоне — СМИ Klymenko Time: сильный взрыв прогремел в центре Херсона РИА «Новости»

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Мощный взрыв прозвучал в центре Херсона. Об этом написало украинское издание Klymenko Time.

По его данным, дым поднимается на месте случившегося. Других подробностей пока нет.

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Издание также сообщило, что неспокойно было и в Кривом Роге. Там серьезные разрушения в результате ударов получили два промышленных предприятия. После произошедшего начались пожары. Информацию об этом подтвердил и глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

Утром 15 июня стало известно об атаке на Крым, она велась с помощью девяти беспилотников. Глава региона Сергей Аксенов уточнил, что шесть из них средства противовоздушной обороны сбили, оставшиеся три — заглушили и посадили благодаря средствам радиоэлектронной борьбы.

По словам Аксенова, один БПЛА сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района. Никто не пострадал, но некоторые здания оказались немного повреждены.