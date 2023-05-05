Мир 05 мая 2023, 09:22 Сильный ветер оставил без электричества несколько городов в Казахстане Два города в Казахстане остались без света из-за сильного ветра Pxhere

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Сильный ветер на юге Казахстана оставил без электричества почти 26 тысяч абонентов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС региона.

Резкое ухудшение погодных условий наблюдается в области с утра четверга. В городах Туркестан и Кентау, а также в трех районах произошли массовые отключения электроэнергии.

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«В результате без электроснабжения остались 25952 абонента», — указано в сообщении ведомства.

Ветер также сорвал с домов крыши, частично без кровли остались Музей Ходжи Ахмета Яссауи, политехнический колледж и несколько школ. В связи с непогодой образовательные учреждения перевели на дистанционный формат обучения, также ограничена работа объектов с массовым пребыванием людей.

В пострадавших населенных пунктах начались восстановительные работы.

Пыльная буря в американском штате Иллинойс спровоцировала массовое ДТП. Около сотни автомобилей столкнулись на скоростном шоссе из-за плохой видимости. В результате шесть человек погибли, еще 30 пострадали.