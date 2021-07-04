Сильный ураган в Абхазии снес крышу гостиницы и повалил десятки деревьев

Сильный ураган обрушился на Абхазию — он снес крышу одной из гостиниц Сухума. Кроме того, порывы ветра повалили множество деревьев в разных частях республики.

Об этом РИА «Новости» сообщили в МЧС Абхазии.

«Ураган снес крышу гостиницы Интер-Сухум. Также повалил деревья в Новом Афоне, Пицунде и Гагре», — процитировало агентство слова собеседника.

Он также отметил, что ураган повредил еще кровли в нескольких жилых домах, но никто не пострадал. Сейчас последствия стихии сейчас ликвидирую более 50 сотрудников МЧС.

На предприятии «Черноморэнерго» уточнили агентству, что из-за урагана без электричества осталась большая часть республики.

«Западная часть Абхазии и Сухум остались без света», — отметил собеседник агентства.

На местах аварии работают все бригады — они устраняют последствия стихии. Ураган нарушил работу распределительных энергосетей страны, в том числе повредил высоковольтную линию Шешелети-1.

Ранее стало известно, что в Кодорском ущелье Абхазии обрушился мост, который соединял берега реки Кодор. В результате несколько сел и ве воинские части российских пограничников отрезало от цивилизации.